Уроженец Челябинской области ограбил и избил в Петербурге своего земляка

01.07.2020, 11:40, Новости дня

Белой ночью на набережной Мойки пьяный житель хостела поколотил и ограбил незнакомого прохожего. Избиение, попавшее на видео, снятое камерой наблюдения, продолжалось более двух минут.

Избиваемый пытался безуспешно сбежать, что вызвало более жестокую серию ударов, наносимых руками и ногами.

Экзекуцию прекратил случайный очевидец — прохожий использовал газовый баллончик и помог жертве скрыться. Пострадавшему — 22-летнему уроженцу Челябинской области — понадобилась помощь врачей: у молодого человека, помимо множественных ушибов, была сломана рука и выбит зуб.

Полицейские задержали хулигана. Оказалось, что грабитель — 32-летний безработный, проживающий в хостеле — тоже родом из Челябинской области. Мужчина успел сдать отнятый телефон в скупку.

По версии сотрудников полиции, избиению предшествовал словесный конфликт, возникший из-за девушку, однако о подробностях ссоры не сообщается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", предусматривающей в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.