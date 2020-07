Новые санкции против “Северного потока – 2” внесли в проект оборонного бюджета США

01.07.2020, 11:37, Новости дня

30 июня Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода “Северный поток – 2” в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, написал в Twitter один из соавторов поправки сенатор-республиканец Тед Круз.

BREAKING from @POLITICOPro: Sen. Cruz & @SenatorShaheen’s sanctions to stop Putin’s #NordStream2 pipeline project have been added to #NDAA. pic.twitter.com/jRlJNyoeQg

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) June 30, 2020

Всего к законопроекту подали 702 правки, сообщается на сайте Конгресса.

Сенаторы, в частности, предложили (ч. 1242) распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Стив Вомак написал в Twitter, что президент РФ Владимир Путин хочет использовать газопровод “Северный поток – 2” “в качестве инструмента принуждения”.

“Он хочет заложить бомбу под нашими союзниками в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны”, – отметил он.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I’m proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.

— Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Как отметила “Немецкая волна”, предложение внести санкции против газопровода в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября, внесла та же группа сенаторов, которая подготовила законопроект об их расширении. Он был зарегистрирован в начале июня. Эта инициатива вызвала обеспокоенность в Германии. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных ограничительных мер. По данным агентства Bloomberg, Германия готовит ответные меры на новые санкции США – правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель добивается скоординированной реакции Евросоюза по этому поводу, поскольку меры могут затронуть европейские компании, банки, а также государственные учреждения.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета, затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись, напомнило агентство “Интерфакс-Украина”.

В 2019 году США ввели санкции против “Северного потока – 2” похожим образом – они тоже были прописаны в оборонном бюджете.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно “Академик Черский”. Весной 2020 года оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран. В июне судно “Академик Черский” сменило владельца, что, как считают СМИ, позволит “Газпрому” избежать новых санкций США.