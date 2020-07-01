 

На счетах Госказначества Украины находится рекордная сумма средств

01.07.2020, 11:37, Новости дня

По состоянию на 1 июля на счетах Государственного казначейства Украины находится рекордная в истории страны сумма – 75,701 млрд грн. Об этом свидетельствует отчет (.xls) ведомства почти за 18 лет.

По сравнению с данными на июнь 2020 года сумма выросла более чем в два раза, с 32,489 млрд грн.

В текущем году на счетах казначейства наименьшая сумма была в апреле – чуть больше 10,5 млрд грн.

До июля 2020 года рекорд по остаткам на счету Госказначейства принадлежал сентябрю 2017 года, тогда сумма была 63,15 млрд грн.

Меньше всего за последние 18 лет на счету было в августе 2003 года – 341 млн грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП страны упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Футбольные тренировки возвращают Италии нормальную жизнь

06.06 / Создан самый маленький в мире полупроводниковый лазер

21.04 / Обзор смартфона Huawei P40 Lite: “младший брат” флагмана

11.05 / Кремль анонсировал обращение к россиянам по коронавирусу

27.04 / Обнаружена связь между бессонницей и ожирением

22.04 / Подлодку «Ростов-на- Дону» подготовили к возвращению в Средиземное море

16.06 / В Пекине введен режим военного времени в связи с новой вспышкой COVID-19

13.06 / КНДР заявила об “отчаянии” и “пессимистическом кошмаре” в годовщину саммита Трампа и Ким Чен Ына

22.06 / Вынесен приговор участникам петербургской ячейки «Сети»

13.04 / Штормы на юго-востоке США унесли жизни шести человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска