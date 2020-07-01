Пенс указал на снижение смертности в США от COVID-19

01.07.2020, 11:28, Новости дня

ВАШИНГТОН – Вице-президент США Майк Пенс заверил американцев, что общая ситуация с пандемией коронавируса в стране улучшается, несмотря на регресс в отдельных штатах.

«Смертность находится на самом низком уровне с марта», – заявил Пенс журналистам в ходе визита в штаб-квартиру Службы общественного здравоохранения США.

«Мы находимся в гораздо лучшей ситуации, чем четыре месяца назад, даже два месяца назад», – добавил он.

При этом Пенс отметил, что в 12 штатах «растет число новых случаев и процент позитивных результатов» тестирования.

На этой неделе Пенс посетит два из наиболее пострадавших штатов – Аризону и Техас.

Вице-президент сообщил, что в Аризону прибыла группа из 62 вспомогательных специалистов, направленная Федеральным управлением по чрезвычайным ситуациям.

По данным департамента здравоохранения Техаса, во вторник в штате было зарегистрировано 6975 новых случаев коронавируса, что является самым большим суточным приростом с начала эпидемии.

Все 50 штатов открывают свою экономику, сообщил Пенс, но 16 штатов пересмотрели разрешения на некоторые виды деятельности. По словам вице-президента, он полностью поддерживает эти шаги.

«Мы замедлим распространение, сгладим кривую и спасем жизни людей», – предсказал он.

Тем временем, главный американский специалист по инфекционным заболеваниям заявил законодателям в Конгрессе во вторник, что он «весьма обеспокоен» всплеском заболеваемости коронавирусом в стране.

«Теперь мы получаем 40 тысяч новых случаев в день», – сказал Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, выступая в комитете Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

«Я не удивлюсь, если мы выйдем на уровень до 100 тысяч случаев в день, если не переломим ситуацию. Так что я очень обеспокоен», – добавил он.

На фоне подготовки школ к открытию в августе-сентябре Фаучи предположил, что вакцина едва ли появится к тому времени.

Член рабочей группы Белого дома по коронавирусу, Фаучи выразил надежду, что благодаря работе с компаниями и средствам, выделенным Конгрессом, вакцина будет доступна к началу следующего года.

Пенс объяснил всплеск выявляемых случаев инфицирования в некоторых штатах тем, что США недавно получили возможность проводить 500-600 тысяч тестов в день.

«Что-то изменилось примерно две недели назад», – отметил вице-президент.

Однако новые всплески заболеваемости в США вызвали новую волну критики действий президента Трампа в кризисной ситуации за несколько месяцев до президентских выборов в ноябре.

Предполагаемый оппонент Трампа, демократ Джо Байден, выступая во вторник в Делавэре, решительно осудил «исторически некомпетентное управление» Трампа в ситуации пандемии.