NYT: США перехватили данные о российских денежных переводах Талибану

01.07.2020, 11:28, Новости дня

Американские власти перехватили электронные данные, свидетельствующие о крупных финансовых переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с Талибаном.

Об этом сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на трех официальных лиц, знакомых с разведданными, газета пишет, что это свидетельство поддерживает вывод о том, что Россия тайно предлагала вознаграждения за убийства солдат США и коалиции в Афганистане.

Хотя ранее США обвиняли Россию в общей поддержке Талибана, газета пишет, что аналитики, изучавшие другие разведданные, пришли к выводу, что денежные переводы, вероятнее всего, проводились в рамках программы выплаты вознаграждений, о которой рассказали задержанные в ходе допросов.

Следователи также идентифицировали поименно многих афганцев, связанных с предполагаемой российской операцией, сообщили источники газеты. В их числе предположительный посредник при распределении части средств, который сейчас, как считается, находится в России, отмечает New York Times.