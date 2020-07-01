 

NYT: США перехватили данные о российских денежных переводах Талибану

01.07.2020, 11:28, Новости дня

Американские власти перехватили электронные данные, свидетельствующие о крупных финансовых переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с Талибаном.

Об этом сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на трех официальных лиц, знакомых с разведданными, газета пишет, что это свидетельство поддерживает вывод о том, что Россия тайно предлагала вознаграждения за убийства солдат США и коалиции в Афганистане.

Хотя ранее США обвиняли Россию в общей поддержке Талибана, газета пишет, что аналитики, изучавшие другие разведданные, пришли к выводу, что денежные переводы, вероятнее всего, проводились в рамках программы выплаты вознаграждений, о которой рассказали задержанные в ходе допросов.

Следователи также идентифицировали поименно многих афганцев, связанных с предполагаемой российской операцией, сообщили источники газеты. В их числе предположительный посредник при распределении части средств, который сейчас, как считается, находится в России, отмечает New York Times.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Надбавки медикам, работающим с COVID-19, выплатили “почти во всех областях” – Минздрав Украины

07.05 / “Вирусное облако”: место в доме, где гарантированно можно подхватить COVID-19

08.06 / Кононенко восхитился показом протестов в США под песню из фильма «Брат-2» на Первом канале

20.04 / Пожары в Житомирской области – самые масштабные за 24 года – Гослесагентство

13.05 / Стало известно о влиянии ядерных испытаний СССР и США на погоду в Британии

08.05 / Нардеп заявил, что компания “Центрэнерго” задолжала госшахтам почти 500 млн грн

20.04 / Глава Крыма напомнил гостям полуострова о режиме самоизоляции

10.05 / Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума с начала вспышки

21.05 / Нижегородские зоопарки получат субсидию из городского бюджета

21.05 / Эксперты выяснили, почему необходимо тренировать обоняние

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска