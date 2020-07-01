 

Истребитель F-16 ВВС США разбился на авиабазе в Южной Каролине

01.07.2020, 11:16, Новости дня

На авиабазе Шоу в штате Южная Каролина потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета истребитель ВВС США F-16CM, летчик погиб.

«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23.30 по местному времени (06.30 1 июля мск – прим. ВЗГЛЯД) в пределах базы», – передает ТАСС сообщение авиабазы.

Уточняется, что самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет.

На борту находился один летчик, которого позднее признали погибшим. Его имя пообещали не раскрывать в течение суток, пока семья не будет проинформирована о случившемся.

Причины катастрофы устанавливаются.

Подобные инциденты в американских ВВС происходят регулярно. Так, в середине июня у берегов Англии в Северном море нашли обломки американского истребителя F-15, который упал в ходе учебно-тренировочного полета. Летчик погиб.



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