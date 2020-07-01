Подсчитаны потери российских миллиардеров за первое полугодие

01.07.2020, 11:08, Новости дня

Совокупное состояние богатейших граждан РФ с начала 2020 года снизилось почти на 31,81 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Однако он по-прежнему занимает второе место в списке BBI, хотя его капитал за первое полугодие сократился на 5,76 млрд долларов – до 18,8 млрд.

Богатейшим из россиян в списке BBI остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, богатство которого с начала года упало на 1,88 млрд долларов – до 26,2 млрд, передает РИА «Новости».

На третьем месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 2,97 млрд долларов – до 18,4 млрд. Четвертое место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 4,77 млрд долларов и составило 17,5 млрд. На пятом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его капитал вырос на 669 млн долларов и составил 17,3 млрд.

Шестую строчку занимает по итогам полугодия основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал снизился на 2,83 млрд долларов – до 17,1 млрд. На седьмом месте оказался бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство уменьшилось на 361 млн долларов и составило 15 млрд. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) – его состояние с начала года упало на 1,44 млрд долларов – до 14,9 млрд.

Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 14,1 млрд долларов, которое за январь-июнь уменьшилось на 746 млн долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 млрд долларов – с начала года его состояние сократилось на 427 млн долларов.

Из первой десятки вылетел Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». За полугодие он потерял 5,42 млрд долларов, и его состояние составляет 12,7 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Ранее были подсчитаны потери миллиардеров за прошлый год.