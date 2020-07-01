Явка на голосовании по Конституции превысила 56%

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01.07.2020, 11:08, Новости дня

Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 11.00 мск составила 56,28%, свидетельствуют данные информационного табло в информационном центре ЦИК.

В частности, явка на Сахалине и Курилах на 18.00 по местному времени (10.00 мск) составила 65,09%, сообщили РИА «Новости» в региональном избиркоме. В голосовании приняли участие 245 тыс. 362 человека.

На островах работали 309 постоянных и восемь временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.

На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тыс. избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тыс. человек.

Явка в Петербурге на 10.00 составила 60,1%, там проголосовали 2,3 млн человек, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

В Петербурге работают 1 тыс. 899 участковых избирательных комиссий на «постоянных» участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.

Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня. Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.

Ранее в среду в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию принял участие президент Владимир Путин. Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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