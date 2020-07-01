 

Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на голосовании по Конституции

01.07.2020, 10:30, Новости дня

Серьезных нарушений во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции на данный момент не зарегистрировано, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, за эти дни каких-то серьезных нарушений не обнаружено, передает ТАСС.

«У нас до сих пор, я проверила, какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочий группы Центральной избирательной комиссии и самой ЦИК, пока нет. Идем с минимальным количеством обращений по каким-то конкретным нарушениям, жестко следим за этим», – сказала Памфилова.

Она добавила, что явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва. 



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