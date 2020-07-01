Латвия запретила вещание RT

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01.07.2020, 10:18, Новости дня

Латвийский медиа-регулятор запретил вещание российской телекомпании RT, назвав ее каналы «пропагандистскими» и объяснив это связями канала с российским телеведущим и медиа-руководителем Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями ЕС.

Регулятор заявил, что компания RT пыталась представить Латвию несостоявшимся государством, а латвийские спецслужбы видят в RT самый влиятельный российский пропагандистский канал на западе Европы.

«Мы приняли решение, основываясь на имеющейся у нас информации, что эти телевизионные программы находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева», – заявил глава регуляторного органа Иварс Аболиньш.

Киселев попал под санкции ЕС в марте 2014 года из-за его роли в «правительственной пропаганде в поддержку направления российских войск в Украину», пояснял тогда Евросоюз.

«Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией… Заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир», – заявил Киселев российскому агентству «РИА Новости».



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