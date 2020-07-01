Законодатели задают новые вопросы о предполагаемых российских «наградах» за убийства американских солдат

01.07.2020, 10:18, Новости дня

ВАШИНГТОН – Сообщения американских СМИ о том, что президента Дональда Трампа информировали о вознаграждениях, которые якобы предлагала Россия Талибану за убийства американских солдат в Афганистане, продолжают будоражить Вашингтон.

Американские законодатели требуют ответов, после того как Белый дом заявил, что президент не знал об этой информации, поскольку она не была подтверждена.

«Президента никогда не информировали об этом. Эти разведданные до сих пор не подтверждены, и в разведсообществе нет консенсуса на этот счет», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Я уверен, что Трамп не знал об этом, и, очевидно, что у разведывательных ведомств нет единого мнения по этому вопросу», – заявил республиканский сенатор Джим Инхоф.

Несколько республиканских сенаторов, проинформированных об этих разведданных, выразили сомнения по поводу публикаций в СМИ.

«Свидетельства, которые я увидел и услышал, не подтверждают то, что было опубликовано в статье New York Times. И это очень тревожно», – сказал республиканский сенатор Джони Эрнст.

Однако в новых сообщениях СМИ утверждается, что для президента Трампа все же был проведен брифинг об этих разведданных ранее в этом году.

Демократы, для которых Белый дом провел отдельный брифинг во вторник, выразили обеспокоенность.

«Ничто в том брифинге, который для нас провели, не заставило меня поверить, что это фальшивка, – заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер. – Можно по-разному оценивать уровень достоверности, но никто не говорил, что информация, которую мы получили, – это фальшивка».

Отношения Трампа с президентoм России Владимиром Путиным всегда вызывали большую озабоченность у демократов, и они указали, что президента должны были поставить в известность о такой серьезной угрозе безопасности.

«Вы не будете лишать президента информации, которая ему нужна для обеспечения безопасности войск, только потому, что она не подписана, не скреплена печатью и не доставлена, – настаивал конгрессмен-демократ Адам Шифф. – Поэтому я бы определенно отнес это к той категории [информации], которую вы должны знать, если будете разговаривать по телефону с Владимиром Путиным».

Россия опровергла сообщения о вознаграждениях. Республиканцы поставили под сомнение эту позицию, отметив при этом, что разведданные не были подтверждены.

«Удивлюсь ли я, если Россия действительно сделала что-то такое? Конечно же нет, – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. – Они повсюду пытаются создавать нам проблемы. Особенно они хотят, чтобы мы ушли из Сирии и Афганистана».

Белый дом заявил, что статья в New York Times поставила под угрозу национальную безопасность, но демократы призвали президента взять на себя ответственность за безопасность американских войск.

«Вместо того чтобы метаться по поводу того, что мы знали и чего он не знал, у него должен быть план. Что мы собираемся делать? Прежде всего – заняться Путиным» – предложил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.