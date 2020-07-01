В комиссии онлайн-голосования по Конституции исключили возможность подтасовки данных участников

01.07.2020, 9:41, Новости дня

Данные участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции проходят сверку, подтасовки невозможны, заявили в Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ).

«Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы Общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей двойного голосования и других инцидентов», – сказали в комиссии, передает ТАСС.

Там отметили, что все учетные записи граждан, подавших заявление на участие в ДЭГ, дополнительно перепроверялись на трех этапах. Сначала пользователи получили проверочное СМС, затем был проведен анализ sim-карт на активность в течение пяти последних дней. После этого Общественный штаб провел выборочный обзвон пользователей, подавших заявление на участие в электронном голосовании.

«После старта голосования, 26 июня, дополнительная сверка проводилась ежедневно в ручном режиме во всех участковых комиссиях. На сегодняшний день такую сверку прошли более 1,05 млн кабинетов пользователей. В результате около 2 тыс. выявленных сомнительных записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей», – сообщили в комиссии.

Там также указали, что появившуюся в Сети информацию о возможности проголосовать в электронном виде за другого человека при наличии у злоумышленника персональных данных и sim-карты. В комиссии напомнили, что создание таких аккаунтов само по себе приравнивается к созданию фальшивых документов и является уголовно наказуемым преступлением.

«Также для электронного голосования недостаточно было просто завести кабинет. Необходимо было также пройти первичную многоуровневую проверку, которая включала в себя сопоставление данных пользователя с системой ГАС Выборы, с федеральными информационными базами ПФР и МВД, анализ транзакций и активности использования личного кабинета в течение года», – напомнили в комиссии.

Общественный штаб по наблюдению и контролю за Общероссийским голосованием в столице попросил Мосгоризбирком провести итоговую сверку списков после окончания электронного голосования. После его завершения в избиркомы будут переданы перечни проголосовавших онлайн, чтобы убедиться, что все они вычеркнуты из списков на получение бюллетеней.

«Территориальная избирательная комиссия по электронному голосованию еще раз заявляет о том, что несмотря на попытки обмануть систему электронного голосования все обнаруженные факты будут тщательно разобраны и при необходимости исключены из результатов голосования, как и происходило на протяжении всего хода дистанционного голосования», – заключили в комиссии.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.