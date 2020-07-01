 

По поправкам в Конституцию в Приморье проголосовали 56% избирателей

01.07.2020, 9:41, Новости дня

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Приморье на 15.00 (08.00 мск) приняли 56% избирателей, сообщил зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

«Проголосовали 818 тыс. 534 человек, это 55,96%», – сказал Охотников, передает РИА «Новости».

По его словам, в Хорольском районе явка превысила 80%. «Явка хорошая, видно, что граждане активно пользуются возможностью проголосовать, несмотря на хорошую погоду», – сказал Охотников, уточнив, что жалоб от участников голосования не поступало.

Всего в Приморье зарегистрировано 1 млн 451 тыс. 286 избирателей. В регионе работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тыс. приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тыс. общественных наблюдателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.



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