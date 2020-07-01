 

Георгий Джикия: уже привык, что в сторону “Спартака” так судят

01.07.2020, 9:22, Новости дня

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата РФ по футболу против столичного ЦСКА. По мнению 26-летнего футболиста, спорные решения принимались не в пользу красно-белых.

"Не смогли реализовать моменты. Ну и спорные решения были не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык, что в нашу сторону так судят", – приводит слова капитана "Спартака" "Спорт-экспресс".

Напомним, что команда Доменико Тедеско уступила армейцам в гостях со счетом 0:2. В первом тайме Роман Зобнин был сбит в штрафной, однако игра продолжилась. По мнению спартаковцев, за это нарушение нужно было назначать пенальти в ворота соперника.



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