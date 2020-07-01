“Сельта” продлила аренду Смолова до конца сезона

01.07.2020, 9:22, Новости дня

Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона. Об этом заявил пресс-служба "небесных".

30-летний форвард перешел в "Сельту" на правах аренды в январе 2020 года. За новый клуб он провел 12 матчей и забил два мяча – в ворота мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

В 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Сельта" на выезде встречалась с "Мальоркой" и была разгромлена со счетом 1:5. Федор Смолов вышел на поле во втором тайме, однако результативными действиями не отметился.