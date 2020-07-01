В Украине за сутки госпитализировали 177 больных с COVID-19 – Минздрав

01.07.2020, 9:21, Новости дня

Каждого четвертого украинца, у которого за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию, пришлось госпитализировать. Об этом 1 июля на брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошедшие сутки заболели 664 лица, из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек, зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента”, – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано за последние 24 часа во Львовской области (143), Закарпатской (72) и Ровенской (72).

Степанов призвал украинцев соблюдать все рекомендации Минздрава.

По данным на утро 1 июля, всего в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали уже 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 10,4 млн случаев COVID-19, умерло 510,6 тыс. больных.