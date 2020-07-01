Эксперт объяснил, почему явка на голосовании может быть выше прогнозов социологов

01.07.2020, 8:30, Новости дня

«Во многих регионах уровень явки будет выше озвученных ранее социологических прогнозов. Это может быть связано с выступлением президента РФ Владимира Путина во Ржеве», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ Александр Рудаков, говоря о ходе голосования по поправкам в Конституцию в финальный день 1 июля.

«Данные, поступающие из регионов, позволяют говорить о высокой явке. Есть вероятность того, что во многих регионах уровень явки будет выше озвученных ранее социологических прогнозов, а в некоторых местах значительно выше. Во многом это связано с резонансным обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мемориала Советскому солдату во Ржеве», — убежден Рудаков.

По словам политолога, на избирательных участках соблюдают все правила для безопасности голосующих. Люди это видят и понимают, что никаких препятствий для их волеизъявления нет, подчеркнул собеседник.

Говоря о новых публикациях, связанных с фальсификациями на выборах, Рудаков отметил, что если в первые дни голосования акцент оппозиции делался на том, чтобы организовать бойкот референдуму, то сейчас стратегия оппозиции меняется и акцент делается на дискредитации результатов голосования. «Очевидно, что бойкот провалился. Поэтому мы видим такое количество фейков и скандальных ситуаций», — отметил он.

«Думаю, и новая идея оппозиции провалится, потому что наши люди сами активно способствуют разоблачению фейков. Россияне достаточно сознательные, искушенные и их сложно убедить в ситуациях, которые высосаны из пальца. Например, когда техническую ошибку раздувают до грандиозных масштабов. Народ это видит и оперативно реагирует», — резюмировал собеседник.

Ранее в интернете появились кадры подготовки провокации со стороны представителей движения «Голос» в завершающий день голосования по поправкам в Конституцию в Новосибирске.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.