Команда ледокола “Арктика” проголосует по поправкам в Конституцию прямо в море

01.07.2020, 8:19, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию проходит и на атомном ледоколе "Арктика". Судно сейчас находится в море на очередных испытаниях. Они продлятся три недели, и члены команды (а это более 300 человек) не смогли бы принять участие в голосовании.

Процесс голосования организовала администрация Балтийского завода совместно с избирательной комиссией Санкт-Петербурга. На ледокол доставили выездную урну и обеспечили команду всем необходимым, сообщает телеканал "Россия 24".