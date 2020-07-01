 

Умер советский актер, снявшийся в фильмах “Большая перемена” и “12 стульев”

01.07.2020, 8:18, Новости дня

30 июня в России на 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом проинформировали на его странице в Facebook.

“Друзья, Виктор Алексеевич умер”, – говорится в сообщении.

Супруга Проскурина Ирина Хонда отметила, что “все неожиданно, как любая смерть”.

“Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке”, – объяснила она.

Причины смерти Хонда не указала.

Друзья, Виктор Алексеевич умер.

Posted by Виктор Проскурин on Teisipäev, 30. juuni 2020

Проскурин снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе “Большая перемена” и “12 стульев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT

18.06 / Болтон рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине

29.05 / Юрий Джибладзе: нам важен отзыв Совета Европы на поправки в Конституцию

17.05 / В Латвии нашли парализовавший воздушное пространство страны беспилотник

25.06 / Непомнящий обыграл Артемьева в первом матче 1/4 финала Chessable Masters

11.06 / ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции

14.06 / Жители Японии оценили слова Путина о Курилах

18.06 / Euronews – ЕС ищет новую стратегию после пандемии

21.06 / Награждение медиков станет самым массовым в истории современной России

14.06 / Японская частная ракета развалилась в воздухе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска