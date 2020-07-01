Умер советский актер, снявшийся в фильмах “Большая перемена” и “12 стульев”

01.07.2020, 8:18, Новости дня

30 июня в России на 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом проинформировали на его странице в Facebook.

“Друзья, Виктор Алексеевич умер”, – говорится в сообщении.

Супруга Проскурина Ирина Хонда отметила, что “все неожиданно, как любая смерть”.

“Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке”, – объяснила она.

Причины смерти Хонда не указала.

Проскурин снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе “Большая перемена” и “12 стульев”.