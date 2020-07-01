Умер советский актер, снявшийся в фильмах “Большая перемена” и “12 стульев”
01.07.2020, 8:18, Новости дня
30 июня в России на 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом проинформировали на его странице в Facebook.
“Друзья, Виктор Алексеевич умер”, – говорится в сообщении.
Супруга Проскурина Ирина Хонда отметила, что “все неожиданно, как любая смерть”.
“Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке”, – объяснила она.
Причины смерти Хонда не указала.
Друзья, Виктор Алексеевич умер.
Posted by Виктор Проскурин on Teisipäev, 30. juuni 2020
Проскурин снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе “Большая перемена” и “12 стульев”.
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