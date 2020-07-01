 

Число желающих поступить в медколледжи Москвы выросло в 2,5 раза

01.07.2020, 7:53, Новости дня

В московские медицинские колледжи поступило 7,5 тыс. заявлений от абитуриентов, что в два с половиной раза больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В Москве уже более 7,5 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в медицинские колледжи. Это почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за первые 10 дней было получено чуть более 3 тыс. заявлений», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что подать заявление на поступление в медколледжи можно после 9 и после 11 класса. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией подать заявление на поступление можно только дистанционно. Прием заявок осуществляется на официальном сайте мэра Москвы. При подаче заявления абитуриент должен прикрепить в электронной форме документ, удостоверяющий его личность, и документ об образовании, например, аттестат. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются.

«В медицинских колледжах департамента здравоохранения города Москвы студенты обучаются по различным направлениям подготовки с присвоением квалификации: медицинская сестра/брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник и другие. Все выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании. По окончании колледжа специалисты среднего звена конкурентоспособны, готовы к самостоятельной профессиональной деятельности и востребованы в медицинских организациях города Москвы», – сообщила директор медицинского колледжа №7 Елена Бояр.

В пресс-службе уточнили, что поступающие в медицинские колледжи на специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело» проходят вступительное испытание психологической направленности (тестирование), а на специальность «Стоматология ортопедическая» – творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). В этом году они также проводятся в дистанционном формате. При поступлении на направление «Лабораторная диагностика» вступительное испытание не проводится. Если численность поступающих превышает количество мест, вводится рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы, указанных в документах об образовании, и учитываются индивидуальные достижения абитуриента.

Рост числа абитуриентов медколледжей произошел на фоне распространения коронавируса. В понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается. В то же время в ВОЗ отметили, что РФ последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом.



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