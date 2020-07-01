Опубликованы кадры подготовки провокации на голосовании в Новосибирске (похоже, что это очередной фейк)

01.07.2020, 7:30, Новости дня

В интернете появились кадры подготовки провокации со стороны представителей движения «Голос» в завершающий день голосования в Новосибирске по поправкам в Конституцию.

«В последний день голосования по поправкам в Конституцию в Новосибирске готовятся провокации со стороны представителей движения «Голос». К нам попали кадры инструктажа, на котором обсуждаются вопросы дискредитации всей процедуры голосования через удаление наблюдателей с участков. Сколько еще таких провокаций будет в этот день – остается вопросом», – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Новосибирск online» соцсети «Вконтакте».

«Единственное, чем мы можем реально опротестовать эти выборы, это голосование, это то, что наш наблюдатель будет удален с участка. Мы все люди взрослые. Я думаю, учить вас ничему не надо, как это делать. Я думаю, что вы справитесь. Допустим, там лежит список избирателей. Вы можете посмотреть эту книгу, подойти и все это муторно сделать. Нам нужен маленький скандальчик, после которого вас удалят с участка. Вы должны обязательно это все снять на телефон и отправить это все на карту нарушений. И это желательно сделать пораньше, когда начнется голосование. Пораньше… приходим и устраиваем вот этот вот маленький скандальчик. Все. Вопросы?», – говорится в видеозаписи, опубликованной в группе.

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.