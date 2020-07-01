 

Ла Лига. “Севилья” разгромила аутсайдеров из “Леганеса”

01.07.2020, 7:10, Новости дня

Матчем "Леганес" – "Севилья" завершилась накануне программа среды в чемпионате испанской футбольной Ла Лиги. Хозяева ведут борьбу за место в высшем дивизионе, но против одного из фаворитов турнира не устояли и, пропусти три безответных мяча, проиграли со счетом 0:3.

Севильцы начали встречу в отличном темпе и уже к 35-й минуте Оливер Торрес оформил голевой дубль, фактически сведя шансы "Леганеса" даже на минимальный успех к нулю. Хозяева большей частью оборонялись и пытались наладить контратаки, но получалось неважно. В концовке матча Мунир сделал счет неприличным, хотя в случае команд, занимающих 4-е и 19-е место в таблице, такой разрыв не выглядит нелогичным.

"Севилья" набрала 57 очков, уверенно держится в зоне Лиги чемпионов и всего на 2 балла отстает от "бронзы" мадридского "Атлетико". "Леганес" сохранил предпоследнюю строчку в таблице чемпионата Испании (25 очков) и теперь уже на 9 турнирных баллов отстает от спасительного 17-го места.



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