 

Сенат включил санкции против “Северного потока – 2” в проект оборонного бюджета США

01.07.2020, 7:10, Новости дня

Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект оборонного бюджета США. Об этом сообщил один из соавторов инициативы — представитель республиканской партии в верхней палате конгресса.

Такой путь был выбран для того, чтобы ускорить принятие ограничительных мер. Правда, их еще предстоит согласовать с демократами: те предлагают свой вариант оборонного бюджета, а согласительная комиссия объединяет документы в один. Только после этого проходит всеобщее голосование.

Действующие сейчас американские санкции против "Северного потока — 2" направлены на суда, которые прокладывают трубы под водой. А новые затронут страховщиков судов, сервисные компании и фирмы, выдающие сертификаты: без них нельзя начать использовать газопровод.

Ранее та же группа сенаторов продвигала отдельный законопроект по санкциям, чем вызвала негодование у правительства Германии, напоминает телеканал "Россия 24". В Берлине обеспокоились угрозой экстерриториальных ограничений в отношении европейских компаний. Кроме того, Еврокомиссия начала готовить пакет контрмер.



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