 

Голосование по поправкам в Конституцию на Камчатке завершается

01.07.2020, 7:10, Новости дня

На Камчатке голосование по поправкам в Конституцию приближается к завершению. На то, чтобы сделать выбор, у жителей осталось менее пяти часов.

Всего в регионе работают почти 300 избирательных участков, из них около 190 — на суше, а остальные — на судах.

 

Всего на полуострове имеют право проголосовать около 240 тысяч человек, десятки тысяч — заполнили бюллетени за предыдущие дни, сообщает телеканал "Россия 24". Сегодня явка заметно выросла уже за первые часы с момента открытия участков.



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