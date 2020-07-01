 

“Еще двое погибших”. В штабе ООС уточнили число ликвидированных за неделю боевиков

01.07.2020, 7:07, Новости дня

За последнюю неделю на Донбассе боевиков ликвидировали больше, чем сообщалось накануне. Об этом проинформировал в утренней сводке 1 июля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Накануне пресс-центр уведомил о 10 погибших боевиков.

“По данным разведки, 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших”, – говорится в сегодняшнем сообщении.

За 30 июня боевики 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, были ранены двое украинских военнослужащих.

1 июля состоянию на 7.00 боевики на Донбассе огневой активности не проявляли.

Зведення станом на 07:00 1 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення30 червня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 30. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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