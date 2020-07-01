Коронавирус смешал планы Нетаньяху по аннексии Западного берега

01.07.2020, 6:49, Новости дня

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по аннексии части палестинских территорий оказались под вопросом после того, как глава Минобороны страны Бени Ганц предложил повременить с подобными шагами, мотивировав это тем, что Тель-Авив пока не справился с пандемией коронавируса пишет The Guardian. Как отмечает издание, ситуация для Нетаньяху усугубляется тотальным неприятием подобных планов со стороны международного сообщества, а также двусмысленной позицией США.



Reuters

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по аннексии части палестинских территорий оказались под вопросом, так как «альтернативный премьер-министр» и глава Минобороны страны Бени Ганц предложил подождать с подобными шагами, так как Тель-Авив пока до конца не справился с пандемией коронавируса, пишет The Guardian.

В частности, Ганц сообщил спецпосланнику Белого дома Ави Берковицу, что крайняя дата аннексии — 1 июля — на фоне коронавируса не является «священной», а сам вопрос не требует особой спешки. По этой причине на закрытой встрече партии «Ликуд» Нетаньяху заявил, что окончательное решение по этому вопросу предстоит принять вовсе не партии Ганца «Кахоль-Лаван», добавив, что Израиль продолжит поддерживать с США «осторожные» контакты.

Подобное вмешательство со стороны Ганца произошло на фоне неприятия аннексионных планов Израиля международным сообществом, а также сообщений о том, что администрация Дональда Трампа охладела к идее так или иначе закрепить за Тель-Авивом оккупированные территории.

Всё это совпало по времени с сообщениями о встрече главы МОССАДа Йоси Коэна с королём Иордании Абдаллой, говорящих о том, что Израиль, по всей видимости, поумерил свои аппетиты в плане аннексии всей долины реки Иордан и до 30% территорий Западного берега, решив вместо этого объявить о символическом суверенитете над несколькими кварталами поселенцев рядом с Иерусалимом.

Вместе с тем Иордания и Палестина при поддержке важнейших стран ЕС и государств Персидского залива ясно дали понять, что любую аннексию в одностороннем порядке они всё равно будут считать незаконной.

«Аннексия незаконна. И точка, — сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. — Меня очень сильно тревожит то, что аннексия даже в самой минимальной её форме приведёт к росту насилия и гибели людей, так как будут воздвигаться стены, развёртываться силы безопасности, а обе группы населения окажутся в более тесном соприкосновении».

При этом как Генеральный секретарь ООН, так и ЕС с рядом арабских стран предупредили, что аннексия не только противоречит нормам международного права, но и фактически поставит крест на создании какого-либо жизнеспособного палестинского государства рядом с Израилем.

Кроме того, совершенно неясно, удалось ли высокопоставленным чиновникам из администрации Трампа найти точки соприкосновения на переговорах, учитывая, что, по некоторым данным, зять Трампа и архитектор скандального «плана мира» Джаред Кушнер призывал с осторожностью отнестись к аннексии, так как подобные шаги могут навредить отношениям Вашингтона со странами Персидского залива.

Американский план по мирному урегулированию между Палестиной и Израилем предусматривает закрепление контроля Израиля над третью Западного берега, в то время как остальные палестинцы в этом регионе получат автономию. Однако подобный план палестинская сторона с самого начала восприняла в штыки, напоминает The Guardian.

Между тем Нетаньяху столкнулся с сопротивлением в собственном кабинете министров, причём как со стороны Ганца, так и со стороны министра иностранных дел Габи Ашкенази. Подобный расклад ухудшает позиции Белого дома, который заявил о своём стремлении сформировать единый израильский фронт.

Кроме того, ряд израильских политиков обвинил Нетаньяху в «отказе» от планов аннексии и намерении пойти на более скромные шаги, что ещё больше подчёркивает неопределённость ситуации. Вместе с тем, ряд сторонников израильских поселений выступил против аннексии, заявив, что подобный план — это всё равно что «предлагать отведать торта под дулом автомата».