 

Рыковцева об охраннике Путина: Понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным

01.07.2020, 6:04, Новости дня

Российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook отметила, что охранник президента РФ Владимира Путина обращается с ним бесцеремонно.

“За Путиным как привязанный ходит блондинчик в бордовом галстуке. Вы его увидите на первом снимке справа с указующим пальцем, а потом узнаете на всех остальных”, – отметила журналистка.

Скриншоты: Елена Рыковцева / Facebook

Она подчеркнула, что охранник хватает российского президента едва ли “не за шкирку”.

“Он с Путиным обращается, как с куклой. Он чуть не за шкирку вытаскивает его из кучки людей, в которую тот сворачивает, видимо, по ошибке, потом показывает, где ему можно встать, а потом и вовсе бесцеремонно хватает за рукав! Посмотрите, это хорошо видно на последнем стоп-кадре. Я понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным. Как бы не своим”, – резюмировала Рыковцева.

Сегодня Путин принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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