Кефир способствует снижению кровяного давления

01.07.2020, 5:30, Новости дня

Международная команда ученых провела исследование и обнаружила, что понижать кровяное давление может обычный кефир.

Снижение кровяного давления происходит благодаря наличию в кефире полезных пробиотиков. Кефир обеспечивает необходимую связь между ЖКТ и нервной системой, что способствует устранению гипертонии.

Во время эксперимента специалисты разделили грызунов на три группы. Животные из первой группы, которые страдали от повышенного давления, на протяжении 9 недель получали кефир. Мыши со второй группы с таким же диагнозом этот напиток не получали, а в третьей – находились здоровые особи. Обнаружилось, что к концу эксперимента у мышей с гипертонией стабилизировалось давление, а также восстановилась барьерная функция кишечника, которая не позволяет проникать в кровь патогенам.