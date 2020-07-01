 

Песков назвал “собачьей чушью” информацию, что РФ платила талибам за убийства американских военных

01.07.2020, 4:55, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News 29 июня назвал вздором информацию американских СМИ, что Россия предлагала талибам деньги за убийства американских военных в Афганистане.

Песков сказал, что не думает, что такая ситуация в принципе возможна. По его мнению, распространять такого рода информацию – нелепо.

Спикер Кремля сказал, что, возможно, это прозвучит резко, “но если говорить не на дипломатическом языке, все это на 100% чушь собачья”.

27 июня газета The New York Times впервые сообщила, что по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. Издание не смогло выяснить, сколько американцев стали жертвами предполагаемого сговора. По данным газеты The Washington Post, жертв было несколько. 

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана. В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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