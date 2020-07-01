Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

01.07.2020, 4:30, Новости дня

«Первые данные с избирательных участков на Дальнем Востоке говорят о хорошей явке. Несмотря на риск заражения коронавирусом, люди понимают, что прийти и проголосовать – это безопасно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, говоря о ходе голосования по поправкам к Конституции на старте финального дня.

«Уже открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. По первым данным видно, что явка хорошая. Информационные кампании, проведенные властью, убедили людей в обеспечении необходимых мер безопасности на участках. Поэтому, несмотря на риск заражения коронавирусом, люди понимают, что прийти и отдать свой голос – это безопасно», – убежден политолог Марат Баширов.

По словам эксперта, в нашем традиционном избирательном сознании есть представление, что день голосования один. Это особенно актуально для пожилых людей. Поэтому основная часть населения придет на избирательные участки сегодня. «По результатам экзитполов, проведенных ВЦИОМ, мы вправе ожидать, что явка по стране перевалит за 50%, а местами за 60%. За поправки к Конституции проголосуют свыше 75% избирателей. Может быть, даже в некоторых регионах больше 80%», – спрогнозировал Баширов.

«Отдельно хочу отметить, что электронная форма голосования оказалась очень удобной, особенно для людей, живущих, не расставаясь со смартфонами. То количество людей, которые зарегистрировались и проголосовали в Москве и Нижегородской области, убеждает, что эту форму нужно распространять на всю страну», – подчеркнул политолог.

«Предлагаемые изменения в Основной закон закрепляют и расширяют статус национальных республик в части культуры и защиты языка. Поэтому нам важно отметить, как проголосовали эти регионы», – добавил Баширов.

Он также напомнил о том, что история с коронавирусом нарушила ход принятия поправок к Конституции. Голосование должно было состояться в апреле. За эти месяцы у людей была возможность разобраться в поправках. Если в 1993 году голосование проходило на фоне дикого роста инфляции, то сейчас все проходит в спокойной обстановке, отметил эксперт.

«Люди изучили предлагаемые изменения и поняли, что обновленная Конституция более приспособлена к современной жизни. Она более «выгодна» и понятна для гражданина», – считает эксперт.

«У нас расширяется демократическое поле, часть полномочий уходит из централизованной вертикали президентства к правительству, в Госдуму, в регионы. Это не отменяет сохранения сильной президентской власти. Население в этом заинтересовано. Но процедура согласования и принятия решений требует более широкого обсуждения. Именно это закладывается в изменениях в Основной закон», – отметил Баширов.

Также, по его словам, для избирателей важно прямое закрепление в Конституции социальных норм. Это дает населению самые высокие законодательные гарантии, заключил политолог.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.