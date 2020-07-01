Причиной вымирания динозавров оказалось воздействие астероидов

01.07.2020, 4:20, Новости дня

При помощи моделирования астероида Chicxulub, который упал на Землю 66 миллионов лет назад, обнаружилось, что именно он стал причиной возникновения условий, непригодных для жизни динозавров.

Астероид, который поразил Землю у побережья Мексики в конце мелового периода 66 миллионов лет назад, долгое время считался причиной гибели всех видов динозавров, ставших птицами. Некоторые ученые предполагают, что причиной гибели динозавров являются крупные извержения вулканов, которые длились десятки тысяч лет.

Во время нового исследования обнаружилось, что условия, неблагоприятные для динозавров по всему миру, могло создать только воздействие астероида.