 

Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из служебной квартиры

01.07.2020, 3:55, Новости дня

Бывший прокурор Москвы Сергей Куденеев покидает служебную квартиру после долгих судебных споров. Шикарные апартаменты в элитном доме на юго-западе столицы он занял еще в 2011 году.

Квартира, которую прокурору выделило государство, находится в одной четырех многоэтажек закрытого жилого комплекса. Это дома с панорамным окнами, на верхних этажах — террасы, на территории работает несколько ресторанов. Есть пруд и небольшой парк, в котором живут ручные косули.

Сергей Куденеев с семьей занимал служебную квартиру площадью 124 квадратных метра. Интересно, что на пенсию он ушел в 2015 году — после скандала. Столичный прокурор тогда якобы пытался похлопотать за знакомого, угодившего под следствие. В коррупции Куденеева не обвинили, но порекомендовали уйти в отставку, что он и сделал, напоминает телеканал "Россия 24". А вот уютную квартирку в живописном месте прокурор покидать не захотел и еще 5 лет жил в ней со своей семьей за счет государства — до тех пор, пока суд не восстановил справедливость.



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