В Молдавии нашли подпольный цех по выпуску вертолетов

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01.07.2020, 3:55, Новости дня

В Молдавии обнаружили подпольный цех по выпуску винтокрылых машин. Но вертолеты не долетели до покупателей.

Удивительно, но для производства такой сложной авиационной техники умельцам потребовался всего лишь небольшой ангар и старые еще советские станки. Некоторые из них, отмечают эксперты, были своего рода конструкторами, собранными из разных деталей.

Внешне самопальные вертолеты очень похожи на легендарный Ка-26. Эта машина поднялась в воздух еще в 60-е годы прошлого века и до сих пор эксплуатируется в некоторых странах — например, исправно служит в ВВС Болгарии и Венгрии.

А вот какие летные качества отличали вертолеты неизвестной ангарной модификации, пока непонятно. Однако покупатели у этой чудо-техники, судя по всему, были. Удалось установить, что машины предназначались для нелегальных поставок в страны СНГ.

Подпольный завод располагался в 50 километрах от Кишинева в поле, рядом с жилыми частными постройками. В ходе обысков было найдено более 10 вертолетов на разных этапах сборки. Возбуждено уголовное дело о подготовке контрабанды летательных аппаратов. Наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.



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