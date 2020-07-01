 

Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса

01.07.2020, 3:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай по мере распространения коронавируса в мире.

«Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую это!», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в июне в США резко обострилась ситуация с коронавирусом. Так, в минувшую субботу в США за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса. Общее число вирус-положительных в США превысило 2,47 млн.

Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Соединенные Штаты обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.



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