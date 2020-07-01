El País рассказал о растущем влиянии RT на испанском в Латинской Америке

01.07.2020, 3:25, Новости дня

Средства массовой информации России, Китая, Ирана и Турции, работающие на иностранных языках, используют в соцсетях «агрессивную и успешную стратегию», пишет El País. Так, например, публикации российского канала RT en Español в Facebook и Twitter, как оказалось, обладают самым высоким уровнем влияния среди глобальных испаноязычных СМИ из расчёта на каждую статью.



Reuters

Нет ни одного глобального испаноязычного средства массовой информации, у которого из расчёта на каждую статью, публикуемую в Facebook и Twitter, было бы в среднем больше влияния, чем у RT, пишет El País в своей статье под названием «Агрессивная (и успешная) стратегия в соцсетях государственных СМИ России, Китая, Ирана и Турции».

Испанское издание отмечает, что, например, его совокупная аудитория в этих двух соцсетях вдвое больше, чем у российского канала, однако El País также размещает гораздо больше постов. У других государственных СМИ, например, у китайских Xinhua, CGTN и CRI, у иранского телевидения Hispan TV или опять же у российского Sputnik, на каждую статью средний показатель влияния также выше, чем у традиционных СМИ.

«Эти государственные СМИ выпускают меньше и в среднем из расчёта на каждую статью более успешны, если измерять успех количеством взаимодействий (с материалом. — ИноТВ). Они могут много чего сделать для того, чтобы их контент стал более привлекательным, например, использовать более эмоциональную или агрессивную окраску в социальных сетях», — говорит Джонатан Брайт, исследователь из Оксфордского института интернета (OII) и соавтор исследования, в рамках которого анализируются материалы российских, китайских, иранских и турецких государственных СМИ на испанском, французском и немецком языках, опубликованных в период с 18 мая по 5 июня.

Вес RT на испанском языке подразумевает определённую роль Латинской Америки в стратегии канала.

«Латинская Америка — это, несомненно, одно из его полей битвы», — заявил Брайт.

Исследователи OII также сравнили реакцию пользователей Facebook на публикации вышеупомянутых государственных СМИ с реакцией на посты BBC, чтобы понять характер вызываемых этими материалами эмоций.

Новости BBC оказались в числе тех, что вызывали наибольшую «печаль». Среди реакций на китайские публикации доминировала «любовь», что подразумевает более высокий процент позитивных или эмоциональных новостей. RT был разделён между всеми эмоциями: «Ха-ха», «Вау» (изумление) или «Я в бешенстве».

RT основан в 2005 году, через год после Facebook. Тогда он ещё назывался Russia Today. Канал рос параллельно социальной сети.

«Трудно представить себе его масштаб без соцсетей, — заявил Брайт. — Однако они стремятся балансировать на игровом поле между традиционными и новыми альтернативными СМИ. Если вы смотрите статьи тех и других в соцсетях, то они очень похожи. В Facebook тот, кто мало знает о СМИ, не заметит никакой очевидной разницы».



Оксфордский институт интернета также проанализировал у государственных СМИ содержание публикаций с наибольшим количеством взаимодействий и выявил в их новостях 4 крупные группы задач. Во-первых, «создание хаоса на Западе и подрыв органов государственной власти». Во-вторых, «разжигание глубоких антиамериканских настроений», прежде всего в Латинской Америке. В-третьих, восхваление своей страны. В-четвёртых, «множество теорий заговора».