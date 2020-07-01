 

Вести – украинский депутат зачитал рэп о своём законе о молодёжи

01.07.2020, 3:25, Новости дня

Украинский депутат Александр Санченко попытался объяснить суть своего законопроекта «Об основах молодёжной политики» с помощью композиции в стиле рэп. Как пишут «Вести», политик написал на своей странице в Facebook, что молодёжный закон нуждается в молодёжной подаче.


Facebook

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Санченко попытался объяснить суть своего законопроекта «Об основах молодёжной политики» с помощью композиции в стиле рэп. Как пишут «Вести», видео политик обнародовал на своей странице в Facebook.

«Молодёжный закон нуждается в молодёжной подаче», — подписал свой «клип» депутат.

«Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути, сейчас всё о нём расскажу», — говорится в песне.

В тексте Санченко называет главные тезисы инициированного им законопроекта.

«Принцип, который мы в законе выльем золотом: ни одно решение для молодёжи не будет без молодёжи. Вторым принципом мы выбрали развитие молодёжных центров на уровне государства», — поёт депутат.

Третьим пунктом он назвал создание украинского молодёжного фонда, «чтобы все, кто делает изменения, не прятались, как Джеймс Бонд». Также, по его словам, молодёжь сможет взять грант «на добрые дела, который станет хорошей инвестицией от государства».



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