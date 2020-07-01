США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия

01.07.2020, 2:48, Новости дня

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения.

«Вопрос, который мы задаем от имени американского народа, заключается в следующем: что является лучшим средством, гарантирующим, что Иран никогда не получит ядерное оружие? И ответом является не СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант [предотвращения получения Ираном ядерного оружия] всегда рассматривается», – приводит слова спецпредставителя США ТАСС.

Хук также отметил, что выход США из СВПД был правильным решением.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил политику Соединенных Штатов против Ирана с коленом, поставленным на горло. Москва пообещала не позволить Вашингтону использовать СБ ООН для давления на Тегеран.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран сообщил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.

22 апреля Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. В связи с этим госсекретарь Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231. В МИД РФ подчеркнули, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе.

В МИД РФ также призвали Берлин, Лондон и Париж подтвердить приверженность ядерной сделке с Ираном. Ранее Евросоюзе заявляли о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.