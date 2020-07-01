 

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом России

01.07.2020, 2:42, Новости дня

Во время заседания с чеченскими чиновниками глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех проголосовать за поправки в конституцию, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным. Видео совещания появилось в Telegram-канале Kadyrov_95 30 июня.

“Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Кто сегодня может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим”, – сказал Кадыров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни, он сказал, что конституцией России не предусмотрена должность “пожизненный президент”, об этом сообщает агентство ТАСС.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка 37,2%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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