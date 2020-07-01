Эксперты оценили завершившееся электронное голосование по поправкам в Конституцию

01.07.2020, 2:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 30 июня подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию России. Эксперты РОЦИТ оценили завершившееся электронное голосование по поправкам в Конституцию как комфортное, безопасное и надежное.

Эксперимент по проведению электронного голосования проводился в двух регионах России: Москве и Нижегородской области. Член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что этот эксперимент показал удобство и популярность системы. На онлайн-голосование зарегистрировалось более 1,1 млн человек, это 1% от всех избирателей страны, информирует РОЦИТ.

«Эксперимент дает возможность удобно и легко проголосовать всем избирателям, включая и тех, кто прежде не посещал избирательные участки просто в силу любых обстоятельств, включая лень. Прежде такие избиратели становились «молчунами», а теперь их голоса будут учтены», – отметил Плуготаренко, обратив внимание, что система электронного голосования – прозрачная, безопасная и надежная.

«Технология блокчейн, применяющаяся в системе электронного голосования, гарантирует абсолютную защиту процедуры, обеспечивает конфиденциальность участников голосования, целостность данных и аутентификацию, гарантирующую подлинность каждого электронного бюллетеня. Таким образом, система исключает любую накрутку голосов и не дает возможность проголосовать дважды: очно и онлайн. На сегодняшний день только двоим гражданам каким-то чудом удалось получить еще и бумажный бюллетень (а это 0,00018% от общего числа участников эксперимента), причем оба случая были оперативно выявлены благодаря ежедневной сверке дистанционных и оффлайновых списков», – отметил Плуготаренко.

Использование электронного голосования является международной практикой, применяемой при принятии решений, в том числе на выборах, в разных странах мира (США, Франция, Германия, Швейцария, Австралия, Канада и т.д.). Например, в Эстонии более 43% граждан голосуют на выборах при помощи Интернета. А в Швейцарии, судя по опросам, введение интернет-голосования на выборах всех уровней поддерживает более 70% населения.

Напомним, электронное голосование по вопросу изменений в Конституции РФ проводилось с 10.00 25 июня и до 20.00 30 июня по московскому времени на портале 2020og.ru. Проголосовать онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области, которые заблаговременно прошли регистрацию. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.