Экс-судью Царевич признали невиновной по делу о вынесении решений против активистов “Автомайдана”

01.07.2020, 1:35, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева признал экс-судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении четырех участников акции, организованной “Автомайданом” 29 декабря 2013 года, об этом сообщает проект “Ґрати” 30 июня.

По информации сайта, приговор четыре часа оглашал председатель суда Евгений Мартынов, который рассматривал дело последние пять лет.

“Суд постановил признать невиновной Оксану Царевич и оправдать в связи с недоказанностью состава преступления”, – объявил судья.

Оксана Царевич зимой 2014 года постановила лишить водительских прав четырех участников акции “Автомайдана”. Впоследствии ее решения были оспорены и отменены.

4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на ее задержание и арест по подозрению в вынесении заведомо неправосудных постановлений в делах против участников Автомайдана зимой 2014 года.

21 июня 2016 года дисциплинарная секция совета рекомендовала Высшему совету юстиции открыть еще ряд дисциплинарных дел по подозрению в нарушении присяги, в том числе и в отношении Царевич. 24 июня дела против пяти судей за решения против активистов Евромайдана были открыты.

15 сентября 2016 года Высший совет юстиции рекомендовал уволить Царевич, 29 сентября президент Петр Порошенко уволил ее за нарушение присяги.

Агентство “Українські новини” сообщало, что 30 сентября она подала иск к главе государства, в котором обжаловала увольнение за нарушение присяги. Отмечалось, что Царевич отозвала его 5 октября. В производстве Высшего админсуда Украины оставались два иска уволенной судьи к Высшему совету юстиции.