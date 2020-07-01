Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

01.07.2020, 0:31, Новости дня

Россия будет противостоять попыткам США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран. Об этом сообщил постпред при организации Василий Небензя на онлайн-заседании по ядерной сделке.

Так он прокомментировал попытки Вашингтона инициировать новый запрет на поставки оружия, сообщает телеканал "Россия 24". По мнению Небензи, нет никаких основания для переговоров о продлении оружейного эмбарго.

Как напомнил Василий Небензя, специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что КНР и РФ занимаются антиутопией. "В таком случае я могу сказать, что РФ занимается антиутопией, потому что США занимаются утопией", — отметил постпред и добавил: РФ сразу сказала, что проект резолюции Соединенных Штатов по продлению эмбарго – утопия, он никак не может быть основой для переговоров.