Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

01.07.2020, 0:30, Новости дня

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта «Доступный интернет» будет продлен до 31 декабря, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Продлеваем его [эксперимент] <…> до 31 декабря. Список [ресурсов] тоже будет корректироваться, он уже в процессе [корректировки]», – приводит слова Шадаева ТАСС.

По словам главы Минкомсвязи, уже можно сделать вывод о том, что услуга востребована.

«С другой стороны, мы не видим гигантского объемы трафика, который бесплатно потребляется. То есть большое количество людей этим воспользовались, и все-таки это некоторая эпизодическая история. Говорить о том, что у нас абоненты массово переходят на социальный интернет нельзя», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что в ходе эксперимента услугой ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, а наиболее востребованными ресурсами стали соцсети.

Сейчас Минкомсвязи продолжает обсуждать законопроект о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам с Минэкономразвития в связи с возможными рисками дополнительных расходов для операторов. «Мы его [законопроект] обсуждаем с Минэкономразвития, у нас расходятся оценки выпадающих доходов операторов. То есть мы не видим риска драматического падения доходов», – отметил Шадаев.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

В список ресурсов с бесплатным доступом в категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

В январе президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.