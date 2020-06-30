“Был бы Гончаренко дамой”. Тедеско объяснил, почему не пожал руку тренеру ЦСКА

30.06.2020, 23:25, Новости дня

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему не пошел пожимать руку наставнику столичного ЦСКА Виктору Гончаренко после матча 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

"Почему я должен идти пожимать руку первым? Если бы он был дамой, я бы пошел первым, но мы оба мужчины, никакой проблемы нет, – приводит слова Тедеско ТАСС. – Этот вопрос раздут СМИ, это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки".

В марте после финального свистка матча 1/4 финала РФ "Спартак" – ЦСКА (3:2 ДВ) Тедеско подбежал к Гончаренко и попытался пожать руку, однако тот демонстративно отвернулся, а затем еще и оттолкнул немецкого специалиста.

Напомним, ЦСКА в матче РПЛ переиграл "Спартак" благодаря дублю Николы Влашича. "Красно-синие" прервали безвыигрышную серию в РПЛ из семи матчей – четыре ничьи и три поражения.