Киев и тринадцать областей не готовы к ослаблению карантина

30.06.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – Украинская столица – Киев и тринадцать областей не готовы к новому этапу ослабления карантина. Об этом говорится в показателях эпидемиологической ситуации в стране на 30 июня, сообщает Интернет-сайт Министерства охраны здоровья.

«Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям», – отмечается в сообщении.

К ослаблению карантина из 24 украинских областей, согласно официальным данным, не готовы: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев. Данные по автономной республике Крым и городу Севастополю не приводятся.

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса президент Украины Владимир Зеленский отметил динамику заболеваний коронавирусом в стране и заявил о необходимости готовиться ко второй волне пандемии.

«На Закарпатье более семидесяти процентов коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», – сказал 30 июня Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба 30 июня.

На Интернет-сайте лидера государства подчеркивается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии: сейчас есть койко-места для почти тридцати тысяч больных, аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Как сообщает офис президента Украины в Фейсбуке, первая леди Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

«Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», – отмечается в сообщении 30 июня.

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине 30 июня было зафиксировано 57,4 активных случая заболевания на сто тысяч населения. В соседних – Польше – 30,8, в Беларуси – 165,9, России – 154,8 активных случая заболевания COVID-19 на сто тысяч населения.

Коронавирус – тесты, беспечность и болезнь

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что взрывной рост новых случаев заболевания объясняется ослаблением карантина, проведением большего числа тестирования и беспечностью простых украинцев.

«У государства нет возможности финансово обеспечивать людей и люди выбирают одно из двух – между, образно говоря, возможной смертью от голода, и между возможной смертью от коронавируса», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинцы, по его словам, также слишком расслабленно относятся к коронавирусу – многие выходят на улицы без масок и перчаток.

«Это как тенденция – новый этап ослабления карантина, значит, можно перестать носить маски, перчатки. Многие думают, вероятно, что вирус уже исчез. К сожалению, беспечность будет дорого стоить стране – больницы переполняются, и один из вопросов сейчас – кто и как переносит эту болезнь, в том числе и те, у кого бессимптомные признаки», – отмечает Тарас Загородний.

Международная статистика заболевания свидетельствует об опасности коронавируса, необходимости придерживаться карантинных норм безопасности и социального дистанцирования, отмечает политтехнолог.

«Это – болезнь, она не выдумана, она есть», – подчеркивает Тарас Загородний.

Проблемы не только украинские

Экономист Борис Кушнирук называет ошибочной модель борьбы с коронавирусом в Украине. Он считает, что профилактика пандемии не должна парализовать экономику страны.

«Как показывают события последних трех месяцев, мы были не готовы к пандемии, при этом «грохнули» экономику. Но правды ради – это проблема не только украинская, а мировая», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что увеличение показателей заболевания в Украине – это результат роста тестирования.

«Фактически, во всем мире предсказывается и вторая, и третья волна коронавируса. И сегодня коронавирус развивается по своему алгоритму, который невозможно пока понять. В Украине увеличивается количество тестирований и количество заболевших, но это не те, кто в активной фазе, а так называемые бессимптомные, хотя для меня не совсем понятно, что такое бессимптомные больные. Никакого другого пути для респираторного заболевания, кроме воздушно-капельного нет, если человек не чихает и не кашляет, то не понятно, как этот вирус передается», – отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, общие для всех карантинные ограничения могут привести к «ужасной» экономической ситуации.

«Программа правительства – документ на девяноста страницах, в нем есть правильные вещи, которые не связаны напрямую с коронакризисом. Но как найти выход из экономического кризиса? Ответов нет. Власть пошла по ошибочному пути, когда начала наращивать госдолги и вкладывать их в строительство дорог. Магистрали не дают очевидной отдачи, особенно, когда это долги иностранной валюте», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Он также считает, что необходимы системные реформы в энергетической отрасли Украины.