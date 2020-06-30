Призывая голосовать, Путин не упомянул про обнуление президентских сроков

30.06.2020, 22:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в своем телеобращении к согражданам во вторник назвал 1 июля «основным днем голосования» по изменению Конституции РФ, при этом, как и раньше, ни словом не обмолвился про тот пункт, который дает ему основания для практически бессрочного правления Россией.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу, – заявил он. – Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам».

Путин также вновь подтвердил, что предложенные изменения вступят в силу лишь в случае их одобрения на плебисците, а растянутый на неделю процесс голосования объяснил стремлением «защитить здоровье людей».

Ранее во вторник движение «Голос» проинформировало, что за период голосования к ним поступили многочисленные сообщения о нарушениях: массовое принуждение граждан к волеизъявлению, незаконная агитация, многократное голосование, голосования без паспорта и аномальная явка, отличающаяся в расположенных по соседству регионах в разы, «что невозможно объяснить логически».

Цель Путина – «нарисовать картину массовой поддержки», утверждают организаторы кампании «НЕТ», выступающие против поправок. «Именно так он надеется обеспечить себе повод в очередной нарушить законы России и остаться у власти ещё на 16 лет», – убеждены они.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерий Борщев в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» сказал, что думающие люди хорошо разбираются в том, ради чего затеяна вся история с поправками в Конституцию. По его мнению, упорное нежелание Путина упомянуть в своих выступлениях про обнуление президентских сроков большинство граждан расценивает «как лукавство и боязнь сказать правду».

«Не случайно, что и во всех роликах, призывающих голосовать, статья про обнуление не обсуждается вовсе, – констатировал он. – Это еще сильнее отделяет президента от значительной части общества. Потому что именно обнуление и вызвало резкий протест против этих поправок. Хотя, допускаю, что какая-то часть людей не до конца разбирается в ситуации, и на них-то весь расчет».

Вместе с тем Валерий Борщев думает, что население в основном уже определилось с выбором. «Конечно, большинство тех, кто против поправок, к сожалению, не пойдут голосовать, – рассуждает он. – Я лично считаю, что надо идти голосовать и заявить свой протест. В любом случае, полагаю, проголосовавших «против» будет немало, и это тревожит Путина и его окружение. Разумеется, они все сфальсифицируют. Но Кремль-то беспокоит реальное положение дел».

Авторитет и рейтинг президента неуклонно снижаются, и он об этом знает, резюмировал сопредседатель МХГ.

В свою очередь, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников уверен, что акценты в выступлении президента расставлены для «нагнетания явки» в преддверии голосования. По его словам, это проистекает из того, что явка важна как доказательство высокой легитимность власти.

«Поэтому такой навязчивой была вся реклама до голосования – и (телефонные) звонки, и СМС, и электронные напоминания (с призывами принять участие в голосовании), – подчеркнул он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Властям очень нужно, чтобы был не только большой процент голосующих «за», но и большая явка как таковая».

В то же время политолог предполагает, что никаких неприятных сюрпризов для власти 1 июля не сулит. На его взгляд, с самого начала все было «без вариантов».

«Это имитация волеизъявления в юридически очень невнятной форме, – добавил он. – Голосование не имеет прецедентов, оно не предусмотрено Конституцией. Поэтому все действие имеет значение только с точки зрения того, что народ как бы берется в сообщники самого замысла. После чего Путин вполне может сказать, что это не только мое желание, а вы сами просили меня остаться, заодно внеся в основной закон некоторые изменения».

Формально это придаст легитимности обнулению президентских сроков, однако чрезмерный прессинг по принуждению к голосованию вызвало сильное раздражение у людей, заметил Андрей Колесников. Конечно, это нельзя замерить социологически, но накопленная усталость от вынужденного сотрудничества с властью может сыграть потом свою негативную роль, заключил он.