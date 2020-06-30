 

В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

30.06.2020, 22:30, Новости дня

В Гусь-Хрустальном произошел пожар в доме культуры. Площадь возгорания увеличивается и, согласно последним данным, достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС, пострадавших нет. На месте происшествия работают 10 единиц техники, а также 22 человека личного состава.

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно. Зданию около 90 лет. В прошлом году в нем проводился капитальный ремонт крыши.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Амурской области погибли пять человек.



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