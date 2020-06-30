Foreign Affairs – время могущества США в однополярном мире прошло и уже не вернётся

30.06.2020, 21:55, Новости дня

Сегодня глобальное лидерство США не просто ослабевает, оно терпит крах. Как пишут эксперты издания Foreign Affairs, чтобы Америка не оказалась в числе проигравших в борьбе за то, каким будет новый международный порядок, Вашингтон должен признать, что мир больше не похож на исторически аномальную эпоху 1990-х годов и первого десятилетия XXI века.



Reuters

Уже сегодня многочисленные признаки указывают на кризис в мировом порядке. Как пишут эксперты издания Foreign Affairs, нескоординированная международная реакция на пандемию коронавируса, вызванные этим кризисные явления в экономике, возрождение националистической политики и укрепление государственных границ подчёркивают опасность политики президента США Дональда Трампа, основанной на принципе «Америка — прежде всего», и его отказа от глобального лидерства.

Предсказания об утрате Америкой своего превосходства и изменении международного порядка звучали уже давно, и всякий раз они были ошибочны. Однако сейчас те движущие силы, которые обеспечивали гегемонию Америки, обернулись против неё: после замкнутого круга благоприятных событий, которые когда-то способствовали укреплению мощи США, начался круг событий, которые её подрывают.

С ростом влияния таких великих держав, как Китай и Россия, с возглавляемой США либеральной международной системой конкурируют автократические и нелиберальные проекты. У развивающихся стран уже нет необходимости зависеть от щедрости и поддержки Запада, они теперь могут выбирать себе альтернативных «покровителей». А нелиберальные, зачастую правые транснациональные сети, выступают против норм либерального международного порядка, который когда-то казался таким непоколебимым.

«Глобальное лидерство США не просто ослабевает, оно терпит крах. И этот процесс снижения влияния является не цикличным, а постоянным», — считают эксперты издания.

США и их союзники в период однополярности вместе пользовались фактической монополией на право быть «покровителем». Не имея других источников поддержки, страны были более склонны придерживаться условий, на которых Запад оказывал им помощь. Но сегодня у Запада больше нет монополии «покровителя»: другие великие державы предлагают альтернативные концепции международного порядка, которые привлекают многих лидеров более слабых государств.

В течение многих лет многие западные учёные и политики утверждали, что Пекин по-прежнему будет привержен принципам и нормам международного порядка во главе с США. Но сегодня Москва и Пекин, несмотря на существовавшие десятилетиями недоверие и соперничество, пытаются перестроить международную политику. Китай и РФ теперь прямо оспаривают либеральные аспекты международного порядка, используя институты и форумы, существующие при этом порядке. При этом они создают альтернативный порядок с помощью новых институтов и органов, в которых они обладают большим влиянием.

Китай и РФ были и на переднем крае создания новых международных институтов и региональных форумов, в которых участие США и Запада не предусмотрено в более широком плане, например БРИКС. Кроме того, по инициативе Китая и РФ создаётся множество новых региональных организаций безопасности, среди которых — Совещание по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии, Организация Договора о коллективной безопасности и Четырёхсторонний механизм по сотрудничеству и координации.

По инициативе Пекина и Москвы также были созданы экономические институты, включая управляемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и поддерживаемый Россией Евразийский экономический союз. В 2001 году по инициативе обеих стран была основана Шанхайская организация сотрудничества, которая занимается вопросами укрепления безопасности, содействует сотрудничеству между спецслужбами и раз в два года поводит военные учения. В 2017 году в её состав в качестве полноправных членов вошли Индия и Пакистан. По мнению авторов материала, конечным результатом является появление параллельных структур глобального управления, в которых доминируют авторитарные государства и которые соперничают со старыми, более либеральными структурами.

Как заключают авторы статьи, американские политики могут подготовиться к мироустройству после завершения глобальной гегемонии. Если они помогут сохранить ядро американской системы, американские власти смогут добиться того, чтобы США не оказались в числе проигравших в борьбе за то, каким будет новый международный порядок. Однако, констатируют эксперты, чтобы добиться успеха, Вашингтон должен признать, что мир больше не похож на исторически аномальную эпоху 1990-х годов и первого десятилетия XXI века.

«Время могущества в однополярном мире прошло и уже не вернётся», — подводят итог авторы Foreign Affairs.