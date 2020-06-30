 

Эксперт объяснил значение принятого в Китае закона о нацбезопасности Гонконга

30.06.2020, 21:53, Новости дня

«Китай не мог спокойно смотреть на то, как их геополитический противник в лице США инициировал волнения в Гонконге. Но особый статус для региона все же будет сохранен, поскольку Гонконг является витриной китайской интеграции», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Александр Шпунт, комментируя принятый Пекином закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

«Гонконг – это в целом лояльная Пекину часть большого Китая. При этом иностранное влияние в Гонконге действительно велико, потому что автономия вошла в состав КНР совсем недавно. И условием для этого было уникальное для мировой истории решение ввести норму «одна страна – две системы», – рассказал профессор ВШЭ, китаист Александр Шпунт.

«Но теперь особый статус, предоставленный Гонконгу, будет потихоньку выравниваться с остальными регионами материкового Китая. В этом плане действия Пекина очень последовательны и осторожны, если не считать закона, согласно которому совершенные в Гонконге преступления должны рассматриваться в китайских судах. Эта норма вызвала обоснованное возмущение», – уверен эксперт.

«Но остальные претензии к Пекину безосновательны. Сейчас создается правовая почва для выравнивания законодательства, прав и обязанностей граждан одной страны», – отметил собеседник.

«Кроме того, Китай не мог спокойно смотреть на то, как их геополитический противник в лице США инициировал волнения в Гонконге. Но особый статус для региона все же будет сохранен, поскольку Гонконг является витриной китайской интеграции», – уверен эксперт.

«Это особенно важно на сближении Пекина с Тайванем. Да, пока рано говорить об объединении материкового Китая с Тайванем, но очевидно, что объединение является целью значительной части истеблишмента. Потому Гонконг – это очень показательный пример для Тайваня», – заключил Шпунт.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон по обеспечению национальной безопасности в Гонконге.

Ранее сообщалось, что закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

В понедельник США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.



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