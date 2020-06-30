Названы самые недооцененные туристические места России

30.06.2020, 21:40, Новости дня

Для того, чтобы отлично провести время в путешествии, совершенно не обязательно ехать на другой край света – изначально стоит досконально изучить свой район, город, а также можно обратить внимание на российский Север, рассказал путешественник, телеведущий, блогер с полумиллионной аудиторией на YouTube Миша Ронкаинен.

Представители крупных туроператоров зафиксировали рост продаж на июльские туры по России. По сравнению с данными за июнь спрос на путешествия в следующем месяце возрос в 10 раз.

«У каждого человека, который живет в крупном городе, есть интересные места, которые он попросту не замечает, потому что привык жить по своему распорядку. Москвичи не ходят в Третьяковку, петербуржцы зачастую не бывали вообще или были в последний раз в школе в Петропавловской крепости. То есть первое, и самое простое – это исследовать свой район. Это лежит на поверхности, но не очевидно», – говорит Ронкаинен.

Он также рассказывает, что далеко не все жители культурной столицы России, например, знают, что там есть пляжи (в Ленобласти, Комарово, у Петропавловки). По мнению блогера, в жаркую погоду там можно бесплатно и спокойно отдохнуть.

«Из регионов, которые не на слуху, это, конечно, Ямал (полуостров на севере Западной Сибири). Такие там эмоции летом можно пережить, особенно если пожить с коренными народами – ненцами. Как будто окунаешься в другую реальность. Правда, лето там длится всего 2 – 3 месяца», – отмечает Ронкаинен.

Российский Север крайне недооценен массовым туристом, считает он. Но это как раз скорее плюс, чем минус, потому что как только туда ринется народ, как на отечественные Юга, весь шарм уединения и полного спокойствия пропадет.

Из похожих красивейших мест РФ блогер советует отдать предпочтение Териберке (селу в Кольском районе Мурманской области) или Кольскому полуострову в целом. Либо посетить Архангельск. Он отмечает, что данные места славятся именно малым количеством людей, потому что все предпочитают традиционно поехать на Черное море, хотя на Белом не хуже.

«Еще можно поехать на Восток, например, на Курильские острова. Там оригинально, хорошо и мало кто туда добрался. Из того, что поближе, это Телецкое озеро. По глубине и объему оно не хуже, чем Байкал, а по зрелищности я бы сказал, что даже лучше, потому что его еще и окружают прекрасные горы. Собственно, я и сам уже в понедельник собираюсь на Алтай. Объездил уже всю Россию и выбрал именно это место не просто так. Там есть места с очень хорошим сервисом, правда дорого, но они реально на высоте», – рассказывает Ронкаинен.

К тому же на Алтае есть некая база для впечатлений, добавляет блогер. По его словам, там можно и на рафтинге сплавиться, и погулять по горам, лесам. Есть фуникулеры, которые поднимают в горы. Если кому-то и этих впечатлений вдруг будет мало, то можно отправиться на границу с Монголией, в Кош-Агач.

«Если человек собирается путешествовать на поезде, то мало кто знает, что есть такая штука, как остановка в пути следования. То есть если есть билет, допустим, Москва – Владивосток, то путешественник может остановиться в любой точке на пути следования поезда, предупредив об этом проводника, например в Новосибирске. Тот поставит некий штамп в билете и человек сможет остаться в этом пункте до 10 дней. Затем, когда возникнет желание отправиться дальше, на вокзале нужно будет оплатить стоимость плацкарта (как правило она составляет 30 % от общей). То есть с одним билетом и небольшой доплатой можно посетить в два раза больше мест, чем планировал путешественник», – говорит Ронкаинен.