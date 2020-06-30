Байден назвал странную причину «нежелания» РФ его победы на выборах

30.06.2020, 21:30, Новости дня

По мнению претендента на выдвижение от Демократической партии в президенты США на предстоящих выборах Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы не хочет его победы.

«У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с президентом Путиным, когда я был вице-президентом и до этого. Думаю, одной из причин, по которым сейчас кажется, что он не хочет, чтобы я стал президентом, он знает, что будут еще такие прямые разговоры», – приводит его слова РИА «Новости».

Байден в ответ на вопрос о том, что бы он сказал российскому лидеру при встрече, заявил, что «идея в том, что Путин или любой другой зарубежный лидер могут вмешиваться или пытаться манипулировать президентскими выборами, идея о том, что он может продолжать свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, идея о том, что он может делать безнаказанно, если я буду президентом в моей администрации, такого не будет».

Он пригрозил, что в случае, если перечисленные им нарушения со стороны Москвы продолжатся, в случае его победы, США могут обратиться в СБ ООН или прибегнуть к политике санкций.

Отметим, что Путин, напротив, последовательно выступает за прямой, открытый диалог с американскими и другими иностранными партнерами. При этом сторонники Демократической партии подвергают президента США Дональда Трампа жесткой критике за любые попытки наладить отношения между Москвой и Вашингтоном и прямое общение с российским лидером.

Кроме того, РФ неоднократно подчеркивала, что у нее нет фаворитов в предвыборной гонке в США и что Москва готова работать с любым президентом Соединенных Штатов, которого изберет американский народ.

Также Москва не раз заявляла, что сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы президента США – это внутриполитическая борьба, на самом деле такого нет и быть не может.